"Ella se brota de nada": Belén Francese se refirió al conflicto con Andrea Rincón

El tema del momento en las redes sociales es el enfrentamiento de Belén Francese y Andrea Rincón durante la grabación del último programa de PH Podemos Hablar que recién podrá verse en la noche del sábado 14 de octubre.

Tal como lo contó Laura Ubfal, Belén Francese en una pregunta del "Punto de Encuentro" aseguró que, en el pasado, Andrea Rincón habría intentando "levantarla" en la noche porteña. Esta situación molestó mucho a la ex GH quien no dudó en expresar su malestar y asegurar que Belén también consumía sustancias como ella.

En presencia de Andy Kusnetzoff, Graciela Alfano, Sol Pérez y Jujuy Jiménez se vivieron tensos momentos que no aún, no se saben si podrán verse al aires durante este fin de semana.

Consultada por lo sucedido, Francese habló con el portal Pronto y aseguró: “Sólo pase un momento tenso... Yo trabajo con el humor y no podía creer lo que pasaba. Y entiendo que todos tenemos personalidades muy distintas, y que ella se brota de nada… después declaró que tiene un problema de personalidad. Bueno, espero se mejore”, aseguró la mujer del empresario mendocino.

Lo sucedido

Según cuentan testigos del momento, el ex CQC en su famoso Punto de Encuentro consultó a sus invitadas: “Que pasen al frente los que tuvieron una noche increíble”. Las dos involucradas pasaron y Belén soltó algo así como: “Yo pasé una noche increíble y ella me quiso levantar”, hablando de Rincón. Fue con humor, para que del otro lado le siguiera el juego, pero no, informó Pronto.

En ese momento, Andrea pidió frenar las grabaciones, generó un momento de mucha tensión, y corrió riesgo la finalización del envío. Hubo un pedido de disculpas, se aclararon ciertas cuestiones, y siguieron adelante, pero con cara de pocos amigos.