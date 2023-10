Ph al rojo vivo: escándalo total entre Andrea Rincón y Belén Francese

Tal como se hace desde hace años, el programa de Andy Kusnetzoff, "PH Podemos Hablar" que recientemente regresó a la pantalla de Telefe, se graba unos días antes y, este miércoles, según su supo, se vivió un incomodísimo momento entre dos de sus invitadas.

Fue la periodista Laura Ubfal quien, a través de sus redes sociales, dio detalle de lo acontecido en los estudios del canal de las pelotas: "Escándalo total en estos momentos en la grabación de #podemoshablar. Las protagonistas son #AndreaRincon y #BelenFrancese", anunció la mujer y sumó: "Llanto y amenaza de abandonar la grabación por una anécdota que contó #Belen y pensó que era divertida, pero no lo era...".

Junto con Graciela Alfano, Sol Pérez y Sofía Jiménez, Francese y Rincón quedaron en medio de una tensa situación que trascendió los muros del estudio y se viralizó en las redes sociales.

Más información llegó de la mano de Ángel de Brito en "LAM" (América) quien expresó: "Andy dice que pasen al frente los que tuvieron una noche increíble. Belén dijo que pasó una noche increíble 'y ella me quiso levantar' (en referencia a Rincón). Andrea dijo que no podía seguir porque se quedó mal".

"Se desbordó todo. Andrea Rincón aclaró la situación y dijo 'yo en esa época estaba mal, estaba en consumo. Jamás te quise levantar y me pareces horrenda. Nunca me gustaste y me parece de cuarta que cuentes esta anécdota'. Pero no quedó ahí. Rincón estaba caliente y le dijo 'vos estabas en la misma', hablando del consumo", detalló Ángel sobre el escándalo con Belén Francese.

Hasta el momento no se sabe cómo harán los productores del ciclo para lograr una edición amigable entre las dos mujeres que pusieron en peligro la emisión del programa que podrá verse este sábado 14 de octubre.