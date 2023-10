´Si no te ven sin pelo piensan que estás bien´: Wanda Nara sobre su enfermedad

Nuevamente en Argentina pero escapando a ponerle un nombre a su enfermedad, Wanda Nara disfruta de la primavera y de sus familiares y amigas.

También dedicada a cuestiones laborales, la mujer de Mauro Icardi sus ganas de volver a Italia, lugar que considera su segundo hogar por el tiempo que ha vivido en ese país.

Hace algunas semanas, Nara recibió la propuesta de una participación especial en el "Bailando con las Estrellas" y no dudó a la hora de aceptar. Por este motivo, la ex de Maxi López se convirtió en tapa de la revista Oggi y allí habló de su enfermedad.

En la revista una extensa nota citó: "La prensa argentina habló de la leucemia, la noticia la dio el conocido periodista Jorge Lanata, y Wanda Nara cuenta: 'Todavía no tenía los resultados de mis exámenes y se lo dijo al país y luego también a mis hijos. Tengo este chat desgarrador en mi teléfono. Mi hermana Zaira hizo esto para mí. Hay uno de mis hijos que le escribe: Tía dime la verdad, mamá se muere y no nos dice"".

"Ahora, en vez de eso, los enemigos la atacan diciendo que especulaba con su enfermedad. 'La gente mala existe, no se puede hacer nada al respecto. Estoy enseñando a mis cinco hijos a ser fuertes, quiero que crezcan con el coraje que me di. Nunca he jugado con la enfermedad, especialmente porque soy madre y sé que las mentiras vuelven a ti, como bumerangs. El problema es que si no te ven en una cama, en el hospital, sin pelo, piensan que estás bien. Quién sabe cómo me siento, sobre los medicamentos que tomo, sobre el miedo que siento cuando paro'".





Finalmente, en un último párrafo, Wanda contó qué le dijo su médico sobre su próxima participación en el Bailando: "El doctor Pavlovsky es el que me cuida desde Buenos Aires y me dice lo que puedo y no puedo hacer. El esfuerzo, la tensión, la competencia, el entrenamiento, puedo manejarlo. También estoy aquí para enviar un mensaje de normalidad a mis hijos. Ven que tengo agallas, que no estoy encerrada en casa, que puedo saltar, hacer piruetas. Espero que entiendan que las mamás somos invencibles", cerró.