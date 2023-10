Cansada, Luli Fernández se quitó los tatuajes de sus partes íntimas

Recientemente, Luli Fernández sorprendió en las redes sociales al relatar un procedimiento estético al que se sometió y no dudó en compartir en sus redes sociales.

Sus más de 1 millón de seguidores en su cuenta de Instagram, consultaron a la conductora y modelo sobre sus tatuajes a los que la joven madre decidió quitarse de su piel.

"Primera sesión adentro", contó la modelo en sus historias de Instagram junto a una foto de una parte de su cuerpo y sumó: "Se los adelanté hace algunas semanas. Empiezo a sacarme muchos de mis tatuajes", agregó la modelo junto a la fotografía de su brazo: "¿Por qué? Porque ya no los quiero", agregó Luli Fernández.

"No me representan en esta etapa de mi vida y porque al fin la tecnología está para que la piel quede perfecta", sumó la ex panelista de Socios del Espectáculo quien se mostró feliz por poder deshacerse de algunos de los diseños que ya no le gustan más.

Luego, la morocha sumó información de acuerdo a las consultas que fue recibiendo: "¿Duele? Sí, duele un poco (podés ponerte anestesia local si querés)".

Para cerrar Fernández agregó: "Pero el deseo de transitarlo y la convicción de querer hacerlo supera ampliamente el dolor de la sesión...Las sesiones son cada dos meses. ¿Quieren que les vaya mostrando el proceso?".