Rumbo al altar: Coti y Cande Tinelli darán el sí

Luego de varias crisis y separaciones, Cande Tinelli y Coti Sorokin formalizarán su relación. Así lo confirmaron en LAM (América) esta semana contando más detalles del gran momento de amor de la pareja.

La unión, si todo sale como está planeado, será en marzo del 2014 según el relato de Maite Peñoñori. Por su parte, Ángel de Brito sumó que los novios están "contra reloj" con los preparativos pero advirtió que la pareja está tranquila y atenta a ellos mismos.

Llamativamente, las panelistas del ciclo intentaron averiguar por qué Cande y Coti se quieren casar y fue Fernanda Iglesias quién lanzó el interrogante: “¿Por qué se casarán?”, a lo que Ángel comentó, enfático: “¡Esa es la gran pregunta!”. “Nunca me lo hubiera esperado”, opinó Yanina Latorre.

Para cerrar Latorre expresó sobre la sorpresiva unión: “Igual Marcelo es apoyador por más de que no le parezca algo”. “Yo no lo voy a creer hasta que no lo vea”, aseguró Marixa Balli. “Bueno, cuando Cande fue angelita no solo habló muy mal de Guillermina sino también habló muy mal Coti pero después se ve que lo perdonó”, cerró De Brito.