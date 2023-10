Yanina Latorre será la protagonista de un video musical

Hace algunos días y tras varios enigmáticos, Ángel de Brito reveló que un famoso que le pidió el número de teléfono de Yanina Latorre, la conocida panelista de "Los Ángeles de la Mañana" (América).

Después de varios días de intriga, se supo que El Polaco contactó a la rubia para invitarla a formar parte de su próximo videoclip.

Feliz, Yanina compartió la noticia en el programa: "Me contrató El Polaco para su próximo videoclip, cariño. Incluso ya me ha enviado la canción, pero lamentablemente no puedo mostrarla aún. Está increíble, y definitivamente es muy mi estilo".

Ante la sorpresa de sus colegas y el conductor del programa, la angelita continuó revelando detalles: "Aún no he tenido la oportunidad de leer el guion, pero ya he tenido una conversación con la productora, y hemos programado dos días de grabación. Acepté sin dudarlo, ni siquiera había escuchado la canción. Estamos trabajando en el vestuario, y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario".

Finalmente, Yanina compartió la reacción de su familia frente a esta noticia inesperada: "Diego, mi esposo, me miró con una expresión de asombro y me preguntó: '¿Vas a bailar con EL Polaco?'. Le conté cuando ya había tomado la decisión. Por otro lado, Lola, mi hija, lo celebró y me dijo: 'Eres una genia', mientras que Dieguito se desternilló de risa".