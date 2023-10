"El quilombo no es nuestro fuerte": la confesión de Andy Kusnetzoff

Desde la semana pasada, el hecho ocurrido durante la grabación de "PH Podemos Hablar" (Telefé) entre Andrea Rincón y Belén Francese generó todo tipo de especulaciones por la reacción de la ex GH ante el recuerdo de una anécdota de la "poetisa mediática".

Una vez emitido el ciclo a cargo de Andy Kusnetzoff en donde se mostraron algunos momentos del tenso momento en donde Rincón negó haber intentado seducir, en el pasado a Francese, el ex CQC se refirió a lo vivido y reconoció alguna falencia en la producción.

Consultado por "LAM" (América), Kusnetzoff comentó: "Fue una situación bastante tensa por decirlo de alguna manera. La verdad es que PH no suele ser un programa en el que se tenga que cortar la grabación. No es el fuerte de PH el quilombo. A mí tampoco me sirve", comenzó diciendo Andy.

Luego agregó: "Me gusta la discusión. Si se arma una tensión me gusta pero cuando alguien ya se siente incómodo o se pone mal no es el espíritu del programa así que sí, hablamos y después seguimos grabando. En la edición, obviamente, no se ve todo eso. Pero terminó bien y seguimos como si nada. Fue ese momento nada más que se cortó. Me gustó que después se pudiera hablar y se pidieran disculpas y que todo termine bien. Yo no quería tampoco que quedara lo de la pelea", añadió.

Sobre si la pelea siguió una vez terminada la grabación entre sus dos invitadas, el conductor dijo: "Yo llegué hasta lo que pasó en el programa (después no sé). Las dejé contentas o eso creí. Ahí me bajé".





Para cerrar, el notero de América lanzó: "¿Corrió riesgo el programa de no haberse podido terminar de grabar?" "Podría haber pasado, la verdad es que no sé qué habría hecho. No podés suspenderlo y es algo que no había pasado nunca. Yo en el primer momento traté de contener a Andrea y después también a Belén. Cada una tenía sus motivos. Traté de decirles que no era el espíritu del programa sino uno pondría más leña en el fuego. Esta es la séptima temporada de PH y siempre nos fue medianamente bien y sin eso. La idea es que surjan las historias", cerró el conductor.