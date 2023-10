Adabel Guerrero se quebró en vivo al recordar a Silvina Luna

Sorpresivamente, este martes, el juez Luis Schelgel resolvió que la muerte de Silvina Luna no será investigada como un homicidio asociado a la cirugía de glúteos que Aníbal Lotocki y realizado en 2011.

Esto se basó en el principio de litispendencia, es decir, en la existencia de un juicio pendiente anterior a la demanda. De acuerdo a los fundamentos del juez, no es posible investigar al médico por la muerte de Luna porque él ya fue juzgado y condenado por 'lesiones graves' en una causa que involucraba a la actriz junto con otras colegas como Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi.

Sorprendidos por la noticia, algunos periodistas como el caso de Juan Etchegoyen decidió entrevistar a Adabel Guerrero quien se enteró durante la nota de la actualidad del caso y quedó en shock.

Indignada con la noticia, la bailarina reflejó su indignación por la decisión de la Justicia e hizo un contundente descargo: "Mi sensación es que se me acaba de poner la piel de gallina y tengo ganas de llorar. No se puede creer, este país no tiene Justicia. No puede ser que no se investigue a una persona que trabaja con la salud de la gente", comenzó diciendo.

Luego agregó: "¿Y esté medico va a seguir ejerciendo? Conozco a varias personas que se hicieron algo con Lotocki y la pasaron mal... Virginia Gallardo debe tener un miedo interior de que en algún momento pase algo con eso que le inyectó Lotocki, debe ser terrible... tiene cemento en su cuerpo, me da mucha pena las personas que tienen puesto esas cosas, Caprarola falleció semanas antes que Silvina también, a él lo llenó de porquería también, eso me da bronca".