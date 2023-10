Belén Francese denunciará a Martín Witty por hablar de su intimidad

En estos días, si algo le faltaba a la pelea entre Belén Francese y Andrea Rincón que se dio en la grabación de "PH Podemos Hablar" es que saliera hablar el bailarín que, en ese momento, mantenía una relación con Francese y confirmó la versión de la rubia en PH.

Ahora y luego de dar detalles en "LAM", Francese se sintió perjudicada y aseguró que denunciará a su ex novio, Martín Witty, en medio de un escándalo que no para de crecer.

Alejandro Broitman, el abogado de la mediática, aseguró que llevará al bailarín a la Justicia por “dañar la imagen” de su defendida. En este sentido, Belén tomará acciones legales contra Witty, su expareja que reveló detalles del supuesto trío sexual: “Va a tener que explicar todo en la Justicia”.

En el comienzo de la semana, al aire de Bien de mañana (eltrece), Alejandro Broitman se refirió a las declaraciones que dio el bailarín sobre lo que habría sucedido esa noche en la fiesta. “Ahora sale a decir cosas que son incomprobables, que no ocurrieron, y está dañando la imagen de la señora Francese”, expresó el letrado.

Según el propio Witty, él habría intimado con ambas famosas en una de las habitaciones de la casa que Moria Casán alquiló en Mar del Plata. “Fue algo maravilloso”, definió el bailarín con respecto a la situación sexual que, supuestamente, vivió con Belén y Andrea.

Consultado sobre las repercusiones que generó su relato del paso, Witty explicó: “En ningún momento pensé esto para lastimar a alguien, lo conté cuidadosamente".

“Yo cuando las vi dándose un beso y tocándose no me alarmé porque es algo que vi durante toda mi carrera. (...) No sé por qué ahora se rasgan las vestiduras”, reconoció Witty sorprendido por algo que ocurrió en el pasado.