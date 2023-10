´Me robó un beso´: Romina Malaspina confesó que Clérici la quiso seducir

En medio del escándalo entre Martín Insaurralde y Sofía Clérici por sus vacaciones en Marbella, ahora Romina Malaspina entró en escena cuando fue invitada por varios programas de televisión para hablar del supuesto "touch&go" que tuvo con la modelo erótica.

La es GH y participante del "Bailando 2023" no se calló cuando le preguntaron por su vínculo con Sofía Clerici, a quien conoció en un boliche y con quien tuvo un encuentro muy especial que incluyó intento de conquista y hasta un beso robado.

"Tuve una situación muy particular ahí. Ella me pareció muy buena onda, un amor, pero quería que nos vayamos juntas", comenzó diciendo la también DJ en 'Estamos Okey' (América), el programa conducido por Pampito y Guido Zaffora.

La rubio dio más detalles del momento de conquista que tuvo con Clerici. "Estaba en un bar en el cumpleaños de una amiga. Primero me envió un champán a la mesa y le agradecí. Después, cuando fui al baño, ¡zácate!, estaba ahí. Yo estaba con mi amiga y me empezó a hablar para que nos vayamos juntas y como que fue muy imprevisto para mí", contó y agregó que "me gustan también las chicas, pero no me gusta que me encaren así... Tan fuerte”.

"Después cuando me estaba yendo, en el estacionamiento me dio un pico... Fue un poco incómodo porque no estaba pactado de las dos. Me robó un beso, casi un chape", concluyó Malaspina sobre el encuentro con la empresaria de lencería erótica.

En el programa, Malaspina reveló que recibe mensajes, fotos y videos de Sofía a través de los mensajes privados de Instagram que fueron vistos por Zaffora. "En los chats me puso de todo", dijo Romina y Guido corroboró lo que decía en su celular: "Con todo. Me encanta porque vos no le respondés nada y ella sigue", expresó sorprendido el periodista.

La respuesta que no se hizo esperar

Luego de que Romina Malaspina contara todo lo que sucedía con Sofía Clérici, la novia de Martín Insaurralde le envió una respuesta a través de mensajes privados de su cuenta de Instagram.

"A ver querida, qué te pasa que hablás de mí? Porque no contás las cosas como son que vos me mandaste que vos me mandaste mensaje por Instagram también esa noche del año pasado después de recibir la botella de champagne que un amigo mío les mandó. Por qué no contás que me preguntas vos a mí qué hacíamos después... Dios, cómo se nota que querés cámara", no dudó en decir la morocha.