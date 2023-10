En colaless, Mariana Brey impactó en las redes sociales

Siempre iluminando la pantalla del Trece, Mariana Brey sigue la moda al pie de letra sorprendiendo con su belleza en su rol periodístico.

Junto con el equipo de "Socios del Espectáculo" (El Trece), Mariana comparte su vida y sus rutinas tal como lo hizo en los últimos días a corazón abierto.

A través de s cuenta de Instagram, la morocha comentó: "Gracias al Doctor Rodolfo León que fue quien descubrió el mioma en mi útero. Ayer me tocó a mi, con todos los miedos que sentía, entrar a un quirófano por primera vez en mi vida. Me tuve que hacer cargo de enfrentar este momento... ¡Y pude! Fue un día de quiebre", comenzó diciendo.

Luego agregó: "También agradezco a mi ginecóloga cirujana que me sostuvo desde el día que nos conocimos … con desmayo en el consultorio incluido. El miedo no pudo conmigo y lejos de paralizarme, me hizo mas fuerte. Avancé como una topadora en todo sentido y entendí que todo aquello que daña, hay que quitarlo".

Para cerrar Mariana aseguró: "El amor empieza por la casa que habitás, tu propio cuerpo".

La panelista luego compartió algunas fotos en donde se mostró disfrutando del sol y exhibiendo un impresionante colaless.