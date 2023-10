El dolor de Beto Casella por la muerte de Iorio

Este martes la noticia de la muerte de Ricardo Iorio paralizó a los fanáticos de la música nacional, especialmente a los amantes del heavy metal.

El músico sufrió un infarto y dejó de existir a los 61 años de edad en medio de una gira nacional que estaba realizando.

El músico se mantenía vigente en la música pero sobre todo, en cientos de fragmentos de una entrevista con Beto Casella que el programa "Bendita" (El Nueve) usaba diariamente como separadores.

Enterado de la triste información y en su lugar de radio, Casella tuvo un recuerdo especial para quien consideraba su amigo: "Para mí, un sabio de la vida, ¿no? Nada que no haya dicho estando en vida hasta ayer. En mi caso personal, teníamos tantas coincidencias, desde lo generacional porque teníamos una edad más o menos parecida", comenzó Beto en su programa "Nadie nos para".

Luego, el conductor siguió: “El origen, el conurbano, el viejo tano en el mercado de Abasto, acompañar a tu viejo de chiquito a recorrer entre las naves del mercado de Abasto para comprar la papa, la lechuga, viendo a tu viejo cargar como changarín esos cajones de lechuga, de tomate".

Luego, Casella recordó: "Él en un momento hace la diferencia entre los músicos que tuvieron que venir del Conurbano a los que estaban en Capital Federal, más cerca de las discográficas, de los teatros, más cerca de todo”.

“Ricardo valoraba mucho en general al tipo que no tuvo un padrino, que no tuvo una familia de intelectuales que lo pudo nutrir intelectualmente, musicalmente. Suerte que tuvieron otros y que por ahí él no tuvo. En nuestro caso nos unía mucho un origen muy parecido", cerró.