Muy atrevida, Flor Vigna posó en colaless

Decidida a seguir dedicándose a la música, Flor Vigna sorprendió a sus fanáticos al confirmar que seguirá en el Bailando cuando, en el arranque del programa de Marcelo Tinelli solo dijo que estaría por pocas galas.

Enamoradísima de Luciano Castro con quien tuvo algunas idas y vueltas, ahora la también conductora usó sus redes sociales para hablar de amor propio y autoestima.

En un jugado posteo en donde se mostró sexy y decidida, Vigna expresó: "Prefiero gustarme a gustarte. Sienta bien decirlo, pero creerlo, de verdad, es aún más grande. No sabes lo que vales hasta que llegan los males. Aprende de los planes que no salen. Un nuevo yo despierta. Un nuevo yo mejor de lo que era y con más fuerza. Un nuevo yo que acepta que hay metas que le superan. Pero, que ante el problema no se rinde, se reinventa".

Las palabras de la ex Combate pertenecen a una de sus canciones en donde la mediática lo da todo desde la autogestión y el manejo de su agenda de eventos.

Sentada de frente al respaldo de una silla, Vigna posó con poca ropa y encendió las redes sociales.