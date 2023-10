En encaje negro, Charlotte Caniggia y Fátima Florez encendieron la pantalla chica

Siempre divertida y ocurrente, Charlotte Caniggia sorprendió en la pista del "Bailando" (América) este miércoles con sus llamativas declaraciones y por un momento único junto a Fátima Florez.

La hija de Mariana Nannis tuvo una gran previa al comenzar detallando la lista negra de sus compañeros del certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli. En primer lugar, la hermana de Alex Caniggia nombró a Camila Homs.

Charlotte contó la razón por la que no le cae bien la ex de Rodrigo de Paul y no dudó en imitarla: "No es que pasó nada con ella pero yo soy muy observadora.... me hago la boluda pero veo todo. La cosa es que antes de entrar a la pista, me tomo unos traguitos, unos shots. Entonces le dije: ¡tomemos unos traguitos! pero ella me dijo que no, que no tomaba nada", comenzó diciendo Charlotte.

Luego agregó: "Yo dije 'todo bien' pero se da vuelta y yo justo la engancho, que mira al bailarín y le dice: "Ay... se tomó 3 shots". La imitación causó sensación y la risa de todos los presentes en el estudio.

Por si esto fuera poco, Charlotte fue imitada por Fátima Florez usando ropa de encaje negro y dejando a la vista sus exuberantes cuerpos.