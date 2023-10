"Nunca me injuriaron tanto": Zaira Nara pegó el portazo al Bailando

Luego de debutar en un sillón de la zona de streaming y marcar con su estilo un lugar, Zaira Nara decidió pegar el portazo y dejar la nueva edición del "Bailando" de Marcelo Tinelli en América.

La noticia se conoció vía X (ex Twitter) desde la cuenta de la hermana de Wanda que no dudó en decir: "A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa 'Bailando por un sueño'", comenzó diciendo.

Sin dar nombres, la modelo apuntó contra algunas personas que la habrían hecho sentir mal y destratada: "Jamás imaginé que participantes de este espacio donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho".

"Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional. Disfrutaba mucho mirar, y participar de este programa", cerró la joven madre.

Por qué se fue Zaira

Según los panelistas de "Intrusos", lo que realmente sucedió fue que la ex GH, Coti Romero mandó al frente y acusó a Charlotte Caniggia de haber dicho que Zaira se encuentra en el certamen porque está "acomodada".