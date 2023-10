Indignado por la renuncia de Zaira Nara, Marcelo Tinelli no se quedó callado

Este jueves en la noche, el programa de Marcelo Tinelli "Bailando 2023" vivió un extraño momento cuando el conductor se enteró que Zaira Nara había dado un paso al costado del certamen de baile.

La hermana de Wanda formaba parte del grupo de streaming que, en cada baile, hacía diferentes comentarios sobre la performance, los protagonistas y todos los rumores que hacían al "chusmerío" propio del formato del Cabezón.

Con Coti Romero en la pista y directamente relacionada con la renuncia de Zaira, Marcelo vio el tuit que la mediático dejó en su cuenta X sobre lo ocurrido y su fuerte decisión.

Una chicana entre las ex GH y Charlotte Caniggia terminó con la renuncia de Zaira porque la modelo sintió que asociar su carrera a una suerte de 'casting sábana' era una total falta de respeto y lo hizo saber con firmeza.

Luego de leer en pantalla gigante el comentario de Nara, Marcelo dijo: "Perdón pero, ¿todo esto tiene que ver con lo de los pintos? ¿De verdad? ¿Un chiste como ese lleva a esto? Me parece hasta increíble".

La tinelli se enojo fuerte con zaira nara TREMENDO pic.twitter.com/K4MHQsOasH — feli (@nom0leste) October 27, 2023

Luego sumó: "Me sorprende que Zaira, que es una mina inteligente y absolutamente sensible se pueda tomar en serio algo que se dijo ayer acá como un chiste. Lo de ayer fue un chiste pero esto... no sé, se ve que no durmió bien".

Y cerró: "Me parece tremendo, la queremos, me encanta y parece divino. Ella puede hacer cualquier chiste sobre mí y está bien, el programa se presta, acá nos reímos de todo. Bajo ningún punto de vista me parece que se le faltó el respeto ni nada, que diga que no se la cuida... me parece un montón".