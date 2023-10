El incómodo momento que vivió L-Gante en la grabación de PH

Como sucede todos los miércoles, en Telefé se graba el programa "PH Podemos Hablar" y un nuevo escándalo -luego de vivido por Andrea Rincón y Belén Francese- se vivió en el piso del canal de las pelotas.

L-Gante fue el protagonista, quien estuvo invitado luego de más de cien días encerrado en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes.

Con la investigación aún abierta, L-Gante decidió regresar a la televisión mientras se prepara para volver los escenarios. Este sábado estará en PH Podemos Hablar (Telefe) y el domingo en Almorzando con Juana (eltrece). No obstante, aparentemente, su participación en el ciclo de Andy Kusnetzoff no se dio como se pensaba, informó La Nación.

El rumor comenzó a circular en LAM (América TV) cuando Ángel de Brito compartió la entrevista que dio el cantante tras salir de las grabaciones del programa: “Me querían hacer decir cosas que yo no estaba diciendo”, comenzó diciendo el cantante acerca de las consultas por su relación con Wanda Nara.

Luego agregó: "Estuvo picante pero bien, hablé de mi tiempo en prisión y de mis proyectos personales". En este nuevo envío, el cantante compartirá el Punto de Encuentro con Karina Mazzocco, Marilina Ross, Pia Shaw y Fredy Villarreal.

Elián Valenzuela dijo que las preguntas del ex CQC no las sintió como traición, sino como una “mala jugada”, exponiéndolo a que “alguien diga algo que no está diciendo”.

Acerca de su relación con la hermana de Zaira, el mediático afirmó: “No, no fue tan así, sino de no apresurarse porque novios no somos, no fuimos... anduvo así cuando estábamos por acá”, finalizó.