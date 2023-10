Wos le pegó con todo a Milei, Macri y Bullrich: 'No soy falso león'

De vuelta a los escenarios locales tras una gira por Latinoamérica y como cierre de su tour en torno a su segundo álbum "Oscuro éxtasis", el rapero Wos aprovechó su actuación en el Playón de Deportivo Morón la noche del viernes para hacer un comentario relacionado con el contexto electoral. En medio de una de sus rimas, expresó: "No soy falso león, no rancheo con los gatos ni me abrazo a un pato". Estas referencias, sin mencionar nombres, apuntaban a Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, quienes tienen los apodos de esos animales en ese orden.

Este comentario surge después de que Patricia Bullrich hiciera un llamado público a votar por Milei, un acuerdo que fue respaldado por Macri, y que se originó la noche del lunes en la casa del expresidente en Acassuso. En varios momentos del recital, hubo referencias negativas hacia Milei, como "El que no salta, vota a Milei", que corearon los seguidores de Wos, o "Milei, basura, vos sos la dictadura".

La noticia ha generado cierta controversia en el ámbito político debido a que Wos, de 25 años, es un referente del rap y el freestyle que goza de gran popularidad entre los jóvenes, una audiencia que en parte ha respaldado a Milei tanto en las elecciones primarias como en las generales.

Según la agencia estatal Télam, la serie de conciertos suburbanos de Wos continuará con una segunda velada en Morón este sábado y otra doble fecha en el estacionamiento del Estadio Centenario de Quilmes el próximo fin de semana (viernes 3 y sábado 4 de noviembre).

Estos conciertos en la provincia de Buenos Aires marcan el cierre de la actual etapa artística de Valentín Oliva, nombre real de Wos, que comenzó en noviembre de 2021 con el lanzamiento de su aclamado álbum "Oscuro éxtasis" y que presentó en cuatro ocasiones en el estadio Obras, dos veces en el estadio de Argentinos Juniors y una en la cancha de Estudiantes de La Plata, además de participar en festivales nacionales e internacionales.

En las redes sociales, la actitud de Wos fue criticada por los seguidores de Milei. Iñaki Gutiérrez, el manager de la cuenta de Tik Tok de Milei, escribió: "Hoy se terminaron 4 años de silencio de 'Wos'. No fue para quejarse de la inflación, ni del dólar, ni de la pobreza, ni de la miseria; fue para quejarse de Milei, Macri y Bullrich. Qué asco que dan los artistas ensobrados". La palabra "ensobrado" suele ser utilizada también por Milei para referirse a los periodistas que lo critican.