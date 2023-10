Casi en topless, Eva Bargiela aún está triste por su separación

Desde hace algunas semanas y durante una entrevista en TN, Facundo Moyano confirmó que está separado de Eva Bargiela, situación que a la rubia molestó y dolió porque nunca pensó que iba a ser definitivo.

Ahora y viviendo en casas separadas, la ex secretaria de "Bienvenidos a Bordo" se entretiene en la pista del "Bailando 2023", sorprendiendo en cada gala y hablando del tema que ahora es sensación: su ruptura con el funcionario sindical.

De programa en programa, Eva relata su complicado momento en donde se unen las cosas buenas y los tristes recuerdos.

Recientemente y de paso por "LAM" (América), la influencer se mostró bella luciendo un look negro con transparencias.

Consultada por la relación de Moyano con Nicole Neumann en medio de una crisis con ella, Eva respondió: “No tengo una opinión formada sobre Nicole. Yo soy muy clara en esas cosas, si me tengo que enojar con alguien es con mi pareja, no con otra persona”, comenzó diciendo.

Luego agregó: "Es un tema muy viejo...Obvio, pero tengo muy claro con quien hay que enojarse cuando pasan las cosas”.

Para cerrar, la rubia aseguró: “Ella una vez me mandó un WhatsApp a mí y yo no le contesté y la bloqueé, capaz por eso no me saluda”.