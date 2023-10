Cinthia Fernandez fulminó a Sofía Clérici: 'yo vi los mensajes'

Luego de que confirmara el rumor de que el padre de sus hijas la había engañado con Sofía Clérici, la panelista Cinthia Fernández, fue consultada por Fabián Doman y no dudó en explayarse en los detalles: "Esto es un dato de color. Mi exmarido, el progenitor, el deudor. Estaba más crocante que seco... Yo leí los mensajes y no voy a ser careta, la odié un montón de tiempo".

La bailarina reconoció que la situación la angustió: "Imaginate que yo los leí y te da un montón de celos, más allá de que la culpa es del tipo. Me acuerdo que tenía un BlackBerry blanco. No tengo idea si le cobró. Yo quiero aclarar que esto fue público, la piba se cansó y lo mandó al frente", dijo al aire de América TV.

Además, Fernández hizo una aclaración: "Lo cuento porque esto salió públicamente, sino conservo códigos porque fui una gran cornuda y me he callado"; mientras que a su vez relató cómo fue el momento en el que descubrió que Matías tenía chats con Clérici:

"Un día estábamos en el departamento, le vi mensajes de ella, le pedí explicaciones y me dijo ‘esto no es verdad, ella me está escribiendo, ella me persiguiendo’. Ahí en casa se armó quilombo y después ella se ve que se cansó de Matías por algún motivo que no sé", contó Cinthia.