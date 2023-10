Confirmado: Joaquín Furriel vive un romance con Guillermina Valdés

Tras los rumores, Joaquín Furriel rompió el silencio y confirmó su romance con Guillermina Valdés. El actor lo blanqueó públicamente que están juntos desde hace unos meses y expresó: "Hoy no tengo nada que ocultar, ni tampoco que mostrar".

Fue en una entrevista para La Nación, que Joaquín Furriel contó: "Estoy muy bien. Hoy no tengo nada que ocultar, ni tampoco que mostrar, y lo hago por una cuestión de salud personal y porque es algo que valoro en la gente. Todas las parejas con las que estuve tienen esos mismos valores y he estado con actrices: con Paola (Krum), que es la madre de mi hija, con Eva (De Dominici) y ahora con Guillermina".

"Estamos hace unos meses juntos, conociéndonos. No tengo nada más que decir. Los dos tenemos muy claro que conocerse con alguien lleva un tiempo", reveló. "Hoy no lo siento precipitado porque ya llevamos unos meses. Tiene mis mismos valores y eso me gusta mucho", destacó.