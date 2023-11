Oriana Sabatini y Paulo Dybala comprometidos

Oriana Sabatini y Paulo Dybala son tendencia en las redes sociales porque los jóvenes novios se comprometieron recientemente en la Fontana de Trevi.

"Oriana":

Por el anuncio de Paulo Dybala y Oriana Sabatini pic.twitter.com/CfpcjpmdVe — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 31, 2023

La pareja, en las últimas horas, compartió un video en donde un anillo de brillantes era el protagonista de un amoroso reel con la frase: "Para siempre".

También, Leandro Paredes, quien es compañero de equipo y amigo personal de Dybala, subió a sus redes el momento exacto en el que su amigo hace la propuesta.

Paulo y Oriana empezaron a escribir su historia en 2018. Ella venía de terminar una relación con Julián Serrano quien, según contó tiempo después, la había hecho sufrir mucho y no tenía en mente volver a enamorarse. Él, había cerrado su historia con la modelo Antonela Cavalieri y no era tan conocido aún entre el público 'no futbolero', informó Pronto.