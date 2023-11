¿Por qué Abel Pintos no quiso cruzarse a L-Gante en PH?

Hace algunos días, comenzó a circular el rumor de que L-Gante había pasado un incómodo momento durante la grabación de "PH Podemos Hablar", el ciclo de Telefé conducido por Andy Kusnetzoff.

El mismo cumbiero contó a cronistas que lo esperaban que en PH, el conductor y varios invitados intentaron hacerle "pisar el palito" para que hablara de su relación con Wanda Nara.

"Estoy un poco enojado. Me puse a pensar, vos me invitas a tu programa, podemos hablar, puede explotar, pero también puede no explotar. Si yo fuera un chico de mentalidad débil hubiera caído en cada una de las trampitas para pisar el palito, y ustedes no saben que pueden generar problemas personales. Lo tendrían que saber porque son profesionales", se había quejado Elián Valenzuela.

Luego, como era de esperar, en América Ángel de Brito y sus angelitas hablaron sobre lo que había pasado y el conductor contó un dato que dejó a todos sorprendidos.

"L-Gante fue a PH y le dieron a cambio un viaje para cuatro personas a Santo Domingo (República Dominicana). Otra cosa es que iban a coincidir en el piso con Abel Pintos pero Abel no quiso compartir el programa con él", reveló el también jurado del Bailando.

Yanina Latorre no se quedó callada y quiso saber más del conflicto. "¿Por qué? ¡Qué feo! ¿Lo considera menos artista?", preguntó a lo que de Brito respondió: "Sé el motivo pero bueno, es un tema de Abel. No quiso compartir el piso por x motivo que él tendrá que contar. Igual, esto es algo que pasa todo el tiempo cuando hay programas grupales. Cuando los quisieron juntar no hubo forma y Abel dijo que prefería ir con otra gente. No sé si es un problema con L-Gante o si hay alguna interna musical", explicó Ángel.

Por otro lado, Marina Calabró intento dilucidar la razón de la negativa de Pintos al asegurar que estaría vinculada a las causas de L-Gante: "Hay una última por la que va a ir juicio oral. Seguramente, Abel no quiera pegarse a esto".