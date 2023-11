"Premio millonario": Gran Hermano anunció más novedades

A casi un mes de la nueva edición de "Gran Hermano", Telefé ya se prepara para su formato éxito de la televisión argentina.

Luego del rotundo éxito que tuvo GH 2022, donde se consagró como ganador Marcos Ginocchio, ahora se viene una nueva edición cargada de sorpresas y nuevos desafíos.

Fue Marina Calabró quien contó días atrás, algunas novedades: "Confirmados en la columna vertebral del debate de Gran Hermano... Sol Pérez, Laura Ubfal, Ceferino Reato y Gastón Trezeguet. Estos son los confirmados, después me dijeron que la idea de producción es que roten los que funcionaron bien el año pasado, Marisa Brel, Analía Franchín, Nancy Pazos, y también van a estar la Tora y Alfa, entre otros exparticipantes de Gran Hermano", comenzó diciendo la periodista.

Luego agregó: "Lo que me aclararon es que todos los hermanitos que están afectados al Bailando 2023 no van a ser parte del ciclo, ni de los debates que va a conducir Santiago, ni la noche de los ex, la noche de Robertito que va a salir los viernes. O sea, los que están con Tinelli en principio, a mí me dicen que estarían descontinuados", agregó.

Palabra oficial

Fue Santiago del Moro quien, en el programa 'A la Barbarossa', contó algunas novedades de lo que va a ser el explosivo reality de este año.

Santiago del Moro revela las novedades sobre la nueva edición de #GranHermano en exclusiva con #ALaBarbarossa:



"Va a ser un programa muy diferente" pic.twitter.com/qJul6uc7ah — TRONK (@Tronnk_) October 30, 2023

"Lo de que van a haber dos casas, es mentira. En un principio se iba a hacer la famosa casa de cristal. En muchas partes del mundo, ponen una casa en un shopping previamente a que arranque el programa, que todo el mundo puede verla por televisión, o ir al lugar donde está ubicada. Ven a los participantes cómo se vinculan entre ellos. Y el día que arranca el programa, el público elige a uno de los participantes de la casa de cristal. En un momento se iba a hacer acá y por cuestiones de tiempo no se pudo hacer", explicó Del Moro.

Y luego agregó: "No traje el sobre dorado hoy pero tengo data. El estudio va a ser de doble tamaño, con capacidad para más de 1000 personas. Después, premio millonario actualizado. Además, van a haber premios semanales extra. Hay nuevas reglas, hay cosas que van a seguir igual y otras que van a ser distintas. Van a haber gritos del exterior genuinos de la gente o de los productores".

"Este Gh es otra historia. Van a ser más de 18 participantes, no sabemos cuántos. Van a haber animales, siempre hay. Van a haber pruebas nuevas. Va a ser un programa muy diferente del anterior, porque lo que he visto hasta ahora en el casting, es muy diferente", finalizó el popular conductor.