Indignada: hackearon el Instagram de Yanina Latorre

Fiel a su estilo, Yanina Latorre no duda en realizar jugadas denuncias desde su silla en "LAM", el programa de espectáculos conducido por Ángel de Brito en la pantalla de América.

Sin pelos en la lengua, la rubia denuncia y devela secretos de los famosos y políticos sin hacerse problema por nada.

Me intentaron hackear IG. Me suspendieron la cuenta por seguridad y comprobando mi info. En fin…ganas de joder, no? Para despuntar el vicio me abri una cuenta alternativa pic.twitter.com/gFg63fDc2G — Yanina Latorre (@yanilatorre) October 4, 2023

Ahora, la mujer de Diego Latorre usó su cuenta de "X" para denunciar que su cuenta de Instagram casi fue hackeada.

"Me intentaron hackear IG. Me suspendieron la cuenta por seguridad y comprobando mi info. En fin... ¿Ganas de joder, no? Para despuntar el vicio, me abrí una cuenta alternativa", comenzó relatando Latorre.

Sorprendidos por los dichos de la panelista, un seguidor comentó: "Te quieren callar, pero no podrán". Y Yanina le respondió, segurísima: "¡Sabés que sí! Es todo raro. Pero no me voy a callar nunca".

Luego, Yanina aclaró: "Para los que me preguntan… fue intento de hackeo lo de mi cuenta de IG, por suerte no lo lograron. Así por seguridad suspendieron la cuenta y estoy con los trámites para restablecerla. Amooooooooor, qué difícil es ser yo".