Jimena Barón se quitó la ropa y se arrepintió de su vida de botinera

En casi el mejor momento de su vida, Jimena Barón anunció a sus fanáticos que logró comprarse una casa en donde se mudará con su hijo y su novio Matías Palleiro.

En plan mudanza, La Cobra comenzó a ordenar cosas y a pensar a quién regalar algunas prendas y accesorios. Entre las cajas que fueron saliendo de los placares, Barón advirtió que tenía carteras de valor y que, a su entender, fueron malas decisiones.

Sin dudarlo explicó: "Yo tuve una época, en 2017, donde estaba de novia con un tenista (Juan Del Potro). En ese viaje yo creí que era la esposa de Federer, no sé, millonaria e hice un montón de compras pero con mis pesos. La cosa es que me olvidé, las compré y me las olvidé en la caja", comenzó diciendo.

Luego, pasando a su relación con el padre de Momo, Daniel Osvaldo explicó: "Yo tuve una etapa de botinera, recordarán, pero lo viví con mucha culpa el tema del dinero. No sé, no sentía que era mío... el padre de la criatura por ahí me decía llevate y yo 'no no'. Fui una botinera rancia. Me arrepiento".

Indignada, sumó: "¿Por qué? ¿Por qué Jimena? Después me agarró una especie de venganza con las carteras... me las compré con mi plata... ¡un monoambiente tendría que haber comprado!. Moraleja chicas. Acepten todo. Si no tienen maridos chorros no le digan '¿para qué vas a gastar?'. ¡Qué gaste!".