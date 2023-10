Las redes sociales reaccionaron ante el incómodo momento entre Milei y Tinelli

Este martes el "Bailando 2023" vivió una noche especial más allá del baile porque, en un momento de la competencia, Marcelo Tinelli dejó la pista al enterarse que Javier Milei estaba en el canal buscando a Fátima Florez.

La capocómica había realizado una imitación de Carmen Barbieri y, una vez finalizado, el novio la pasó a buscar.

El candidato a presidente llegó manejando un auto negro y, al acercarse el conductor, apenas bajó el vidrio y no quiso hablar demasiado. Sólo aclaró que pasaba para buscar a su pareja.

Otra vez la misma historia, de los que prometen cambiar el futuro. Milei con Tinelli banalizando la política, haciendo show impúdico arriba de un Audi, jugando a la entrevista tipo rock star menemista con el creador de la mesa del hambre. No lo quieren ver. Milei es peronismo 3.0 pic.twitter.com/RYFUABYjLc — uD83EuDDE8 JOKER uD83EuDDE8 (@jok_ase) October 4, 2023

"¿Me abre un poquito el vidrio? Porque no sé si es un candidato presidencial. No llego a distinguirlo. Te veo muy poco desde acá. Quiero saber si usted es el candidato a presidente Javier Milei", le pidió Tinelli mientras el político se negaba.

"Yo sólo vine a buscar a Fátima", respondió el candidato. Sorprendido y un poco molesto por el gesto del político, Tinelli lanzó: "¿No puede bajar? Justamente estábamos hablando de dolarización sí o dolarización no, hicieron un truco recién con eso".

"Dolarización sí", contestó Milei de forma escueta. "Perfecto pero ¿no va a bajar un ratito? ¿Puede bajar o abrir la puerta?", insistió el conductor.

uD83DuDC98 Javier Milei fue a buscar a Fátima Florez y habló con Marcelo Tinelli en vivo



Cc #Bailando2023 @cuervotinelli @elbailandookay pic.twitter.com/kJZgKQNFrW — América TV (@AmericaTV) October 4, 2023

Sin filtros, Javier Milei lanzó: "No, de hecho esto no tendría que estar pasando". Entre divertido y molesto, Tinelli no cesó su petición y lanzó:"¿Me llevás hasta mi casa después? Porque viven a tres cuadras de la mía".

"Es un auto para dos este y no sería lo mejor", sentenció Milei. Finalmente, Florez se acercó al estacionamiento y allí Marcelo comentó: "Hacen muy buena pareja. Sería bueno que abra un poquito sólo para saludarlo".

"Sería bueno que entre a rugir un poquito pero lo vamos a dejar. Y bueno, como dicen en La libertad avanza: 'Qué haga lo que quiera'" , cerró la imitadora.

Milei cayó con Fátima al programa de Tinelli. Cada vez más delirante la campaña. Volvieron los 90. La degradación de la política pic.twitter.com/2C4x0dQWMq — Jose Mate uD83EuDD86uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@JoseMate10) October 4, 2023

Como era de esperar, este suceso no pasó desapercibido en las redes sociales y en "X", los posteos giraron en torno al escueto diálogo vivido entre el conductor y el candidato presidencial.