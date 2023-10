Tomás Holder y su posible salida del Bailando

Nuevamente y para preocupación de muchos, Tomás Holder vivió otro ataque de pánico en el Bailando 2023, ciclo de danza conducido por Marcelo Tinelli y en donde el ex GH participa a pesar de todo.

Llamativamente y luego de bailar y obtener un buen puntaje, el influencer se desplomó fuera del estudio y generó preocupación entre los presentes y quienes seguían la transmisión del certamen de baile.

De inmediato, la situación se viralizó en X (ex Twitter) y las críticas no demoraron en llegar contra la producción del programa y sobre todo por la actitud de Marcelo Tinelli que expuso a Holder.

Firme decisión

Luego de último episodio del primer eliminado de la casa de Gran Hermano, LaFlia está analizando correr al mediático del certamen. Por el momento, se trata de versiones extra oficiales, habrá que esperar la decisión final de las partes.

Mimí, la novia del Tirri no se quedó callada y, fiel a su estilo, opinó sobre la salud del joven: "Tiene que abandonar, tiene que enfocarse en su salud mental y así no se puede. Es terrible lo que está pasando. Te lo digo yo, que lo sufro desde los 10 años. Esto es muy nuevo para él. No se lo deseo ni a mi peor enemigo".