Inesperado: se conoció la primera baja del Bailando

Cuando todos los fanáticos del ciclo de baile conducido por Marcelo Tinelli, el Bailando 2023 pensaban que los primeros en dejar sus lugares por temas personales serían los ex "Gran Hermanos" por su frágil salud mental, fue otra figura la que dijo adiós en la noche del miércoles.

Para sorpresa de todos, Noelia Pompa ingresó a la pista de baile y ante los dichos de Ángel de Brito, consultó a la artista si era verdad que iba a abandonar el programa de América.

"Voy a estar por dos galas más con ustedes", reconoció la artista. "Tanto que la busqué y se nos va... ¿por qué se tiene que ir?", quiso saber el conductor.

"Me tengo que ir por la residencia de España. Tengo que entrar al país y eso es algo que no depende ni de mí ni de ustedes. Sé que de las dos partes hay muchas ganas de seguir en el certamen y, la verdad, no pensé que iba a entrar así. No tengo ganas de irme, la verdad", se lamentó Pompa.

Sobre los dichos de la reconocida bailarina y su trayectoria en el ciclo, el Cabezón aseguró: "Era hasta una de las candidatas a levantar la copa".

"Sí, esas ganas estaban", contestó la artista y se enteró en vivo que su reemplazante será Tuli Acosta quien cuidará su lugar hasta que Pompa ordene sus papeles en España, en donde reside hace varios años.