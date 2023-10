Un rumor vincula a Alex Caniggia con una española de GH Famosos

Apenas nacida la pequeña hija de Melody Luz y Alex Caniggia, el hijo de Mariana Nannis partió hacia España invitado a sumarse al ciclo de Gran Hermano Famosos por el que recibe mucho dinero a cambio.

Un poco triste, la bailarina argentina salió en las redes a despedir a su novio y prometió esperarlo con la pequeña Venecia.

Ahora y con una activa y apoyada participación en Europa, Alex es uno de los favoritos y comenzó a circular el rumor de un romance entre el hijo de Mariana Nannis y Belén Roca quien también es una de las participantes del ciclo.

El representante de los hermanos Caniggia en Argentina, Fabián Esperón dialogó con Juan Etchegoyen sobre el tema y dijo: “Lo que pasa que adentro... Es Gran Hermano, ninguno se muestra tal cual es, las cosas que se hacen en Gran Hermano es para permanecer, yo no creo nada de lo que pase ahí, la gente está actuando”, comenzó diciendo el mediático asegurando que se trata de un personaje de Alex para ganar el reality.

Por su parte y en referencia a la joven madre, Fabián explicó: “No recibí ninguna queja de Melody, ella está feliz y lo extraña mucho”, sentenció, dejando en claro que entre ambos estaría todo bien pese a los fuertes rumores de romance de él con Belén.

“El primer mes de un Gran Hermano es un mes donde cada uno trata de mantener su personaje, es mi opinión, después empiezan a aflorar cosas más reales... Alex está muy enamorado de Melody y ella de él, conociéndolos a ellos, no creo que hayan hablado la posibilidad de que él conozca a alguien o pase algo, no hace falta que hablen nada”.

“Entre Alex y Belén no se vio nada porque no pasó nada, son situaciones que están pasando, pero ambos sabiendo que no hay nada”, sentenció Esperón con firmeza.