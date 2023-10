A pura transparencia, Tini Stoessel impactó en una entrega de premios

Siempre vigente, la cantante y actriz Tini Stoessel deslumbró en estos días con su belleza en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina 2023 en Miami.

La ex novia de Rodrigo de Paul, sorprendió a los presentes y a la prensa con un look impresionante de gala y transparencias. En total black, la ex Violetta casi dejó a la vista un topless cuidadosamente cubierto con tiras y elásticos del moderno vestido.

No pasa desapercibida

La cantante argentina compartió un especial momento de talento y reconocimiento en esta entrega internacional que se llevo a cabo el 5 de octubre junto a otros artistas como El Alfa, Eladio Carrión, Justin Quiles, Los Ángeles Azules, Manuel Turizo, Myke Towers, Peso Pluma, Tini, Yandel, Farruko, Marc Anthony, Nicki Nicole, Pepe Aguilar, Sofía Reyes, Ximena Sariñana y Yng Lvcas, entre otros.

Muy cerca

Además, Stoessel fue nuevamente vinculada a Rodrigo de Paul, su ex pareja por un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores. En distintas fotos, el futbolista y la cantante lucían el mismo reloj.