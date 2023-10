Con extremo cambio de look, Romina Malaspina criticó al Bailando

Este último jueves, el "Bailando" tuvo una nueva gala de eliminación y por decisión de los jurados, fueron al teléfono Romina Malaspina, Juliana Díaz y Noel Barrionuevo.

Finalmente con la ex Gran Hermano salvada y la decisión de una doble eliminación, la rubia sensual quedó fuera del certamen de baile.

Invitada al programa "Desayuno Americano", Romina manifestó su malestar por lo sucedido: "Yo tuve mucha gente que me votó, pero no sé qué pasó, la verdad...Yo creo que me perjudicó mucho el tema de los jurados tan rotativos, porque cada uno que votaba, votaba con un criterio distinto. Las botas también me jugaron en contra, siento que fueron varias cosas, que sumado todo me perjudicó", comenzó diciendo.

Luego agregó: "Me pareció un poco raro... Una cosa que quiero aclarar, no fue nada en contra de Juli y Rodri".

"Me pareció muy raro, yo sabía que realmente había mucha gente haciendo mucha banca para que yo me quede... Es raro", sentenció Romina Malaspina, pero aclaró: "Yo no dije fraude".

En sus redes sociales, la DJ sorprendió en una sesión de fotos completamente renovada y con pelo corto negro. Un fuego.