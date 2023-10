Llena de espuma, Mónica Farro recordó su llegada a Argentina

Mónica Farro, la reconocida artista uruguaya, ha revivido recientemente su llegada a Argentina de una manera sensacional. A través de una cautivadora fotografía en la bañera, Mónica ha rememorado sus 16 años en este país, compartiendo sus vivencias y recuerdos con sus seguidores.

Pero no es solo a través de la nostalgia que Mónica Farro ha dejado su huella en Argentina. En cada presentación en el escenario del programa "Bailando", esta talentosa bailarina y actriz ha deslumbrado al público, exhibiendo su escultural figura y su destreza en el arte de la danza.

La belleza, el carisma y el talento de Farro continúan conquistando los corazones de sus seguidores argentinos, marcando una destacada presencia en la escena artística del país durante estos 16 años y más allá.

"Un 1 de octubre de hace 16 años, llegué Argentina de la mano del gran Gerardo Sofovich quien vio algo Único en mi.

Llegue soñando, viviendo , disfrutando y cumplí todos mis sueños. Agradecida como siempre x estar en este país de grandes oportunidades, x ser casi una Argentina más y x tenerlos a uds... esas personas que no nos conocen pero siempre están ahí, me considero Artista y nosotros sin uds no somos nada. BRINDO X MI EN ESTE DIA TAN LINDO".