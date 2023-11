En camas separadas: la extraña costumbre de Nicole Neumann y su futuro marido

Ya no queda nada para que Manu Urcera y Nicole Neumann se unan en matrimonio. Luego de varios cambios del lugar donde se celebrará la ceremonia y la fiesta, ya restan pocas semanas para el gran paso de la modelo y el corredor de autos.

Ahora y en medio de los preparativos, se conocieron algunos pormenores de la relación. Muy enamorados y con visibles muestras de amor en cada una de sus apariciones públicas, ahora se supo que no sucede lo mismo puertas adentro, sobre todo en la intimidad.

En lo que será el tercer casamiento de la rubia (Nacho Herrero y Fabián Cubero), ahora se conocieron algunas rutinas que los futuros esposos tiene para que todo sea perfecto a la hora del sí y de la posterior convivencia.

Recientemente, la ex de Fabián Cubero confesó que no siempre elige dormir con su joven pareja y no dudó en explicar las razones. Todo comenzó en unas vacaciones de la influencer y el deportista en Italia cuando, a través de una publicación de redes, se vieron dos camas en una lujosa habitación de hotel.

En ese momento, Nicole explicó: "Las pedí así a propósito, para poder levantarme a la mañana temprano e irme a entrenar", dijo en ese momento. Actualmente, es una rutina que repiten si alguno de los dos debe levantarse temprano sin molestar al otro.

¡Qué considerados!