El hijo de Romina Yan recordó el día que se enteró de la muerte de su madre

Esta semana, el ciclo "Herederos" de Telefé tuvo un invitado muy especial para la señal de las pelotas. Fue Franco Giordano, hijo de Romina Yan y nieto de Cris Morena quien contó, en primera persona, su vida sin su madre y los difíciles momentos que le tocó vivir.

El joven perdió a su madre cuando tenía apenas 10 años y, desde muy pequeño logró mostrar sus dotes artísticos, similares a las raíces de su familia.

En medio del proceso por volver a una supuesta normalidad sin la protagonista de "Chiquititas", Franco sufrió bullying en manos de sus compañeros de escuela.

"No la pasé bien en el colegio, no te voy a mentir. Me llevé grandes amistades pero hubo recuerdos que no fueron lindos. Bullying, como mucha gente", reveló Franco Giordano en el programa especial.

"Me gustaba crear mundos de fantasía y me decían que estaba loco", reconoció Giordano quien también aseguró que el maltrato llegó a ser físico.

Con respecto al día que Romina Yan murió, Franco expresó: "Recuerdo perfecto el momento en el que me lo dijeron, a los tres, porque estábamos los tres sentados, fue después del colegio... Ese día no nos fue a buscar ella al colegio, nos buscó nuestra vecina de enfrente, que justo sus hijos también iban al mismo colegio. Llegamos y estaba toda mi familia en casa, todos. Y dije ‘qué raro’. Nos sientan en el sillón....", comenzó diciendo Giordano.

Finalmente agregó: "Ahí mi papá nos dice ‘bueno chicos, ustedes saben que…'.... No le salían las palabras. Y ahí nos dijo ni siquiera ‘falleció’, fue como mucho más duro: ‘Mamá murió’".

"Ese momento fue triste, pero yo no la despedí, porque ella no se fue. Más allá de que, por ahí, en ese momento sí se sintió que la perdimos, no la perdimos, para nada, ella está. Cuando viene alguien y me dice 'sos igual a tu mamá', lo siento como un mensaje de ella, porque es raro".