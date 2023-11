Marina Calabró confesó que padece una grave enfermedad

En las últimas horas se confirmó que Marina Calabró se contagió de escarlatina. Todo se supo cuando en el programa de América "A la tarde", comentaron que la periodista no pudo asistir a "LAM" porque le dio positivo un estudio médico que confirmó una enfermedad.

Diego Esteves, desde el panel del programa de Karina Mazzoco, comentó: “Rolando Bárbaro y Gonzalo Sánchez, compañeros en Lanata sin filtro, también. Se hisoparon y dieron positivo de escarlatina. Hay una epidemia en Radio Mitre”.

Marina Calabro con escarlatina.

24 a 36 horas de reposo. #LAM pic.twitter.com/JlnSfTjhc4 — A N G E L (@AngeldebritoOk) November 10, 2023

Frente a este situación, Calabró también aseguró que tiene la enfermedad, pero le restó importancia aclarando que ella sola es la que la padece y no parte del equipo de radio donde trabaja.

“Sí, tengo escarlatina, pero lo primero que te aclaro es que tengo yo sola. No sé de dónde seca Diego Esteves que hay un brote en Radio Mitre, y que tenemos todos…No, tengo yo sola”, comenzó explicando la periodista.

Que es la escarlatina, la enfermedad que tiene Marina Calabró?!



Enfermedad infecciosa que se caracteriza por fiebre alta, manchas de color rojo en la piel y dolor de garganta; ataca principalmente a los niños.

"la escarlatina era antiguamente una enfermedad peligrosa"



Las… pic.twitter.com/1VVTHyL9EA — Yo soy Elvis uD83CuDF99 (@Ricdelsur) November 11, 2023

Acerca de los síntomas y cómo se siente, la hermana de Iliana llevó tranquilidad a sus seguidores: “Es una angina -te digo para darte una idea de los síntomas-, y ahora estoy un poco brotada. Son tres días con antibióticos, no es nada. Le dan un dramatismo que no tiene. Si lo googleas ves que no lo tiene. Es una pavada, y quiero aclarar que lo tengo yo sola”.