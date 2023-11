¿Quiénes serán los invitados de Andy Kusnetzoff este sábado 11?

Nuevamente llegó el sábado y la pantalla de Telefé se prepara para otra noche de confesiones, risas y encuentros entre los invitados de Andy Kusnetzoff en su "PH Podemos Hablar".

El conductor de televisión y su producción trabajar en combinar invitados que sumen, choquen y se complementen para hacer más entretenida cada emisión.

Hace algunas semanas el choque entre Andrea Rincón y Belén Francese, sorprendió al ex CQC por una situación del pasado e inesperada que la ex GH no quiso reconocer.

Ahora y con la intención de pasarla bien, Andy recibirá a la conductora de Bienvenidos a Ganar (El Nueve) Laurita Fernández, el jurado de Masterchef Argentina Donato De Santis, el cantante Raúl Lavié, la ex Gran Hermano Romina Uhrig y el rapero G-Sony.