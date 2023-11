¿Embarazada?: Juliana Díaz faltó a los ensayos del Bailando por nauseas y mareos

En medio de los escándalos de la nueva edición del Bailando 2023, ahora la ex Gran Hermano, Juliana no asistió a los ensayos del ciclo de Marcelo Tinelli por una indisposición personal.

Según algunos programas de espectáculos, la polémica hermanita, ex novia de Maxi Giudicci estaría con un atraso y ya comenzaron a hablar de embarazo.

Al aire de Estamos Okey (América TV), el periodista Agustín Rey tiró el bombazo y contó: "Juliana Díaz podría estar embarazada. Está con unos problemas de salud, una gastroenteritis que después se fue modificando con vómitos, náuseas y exámenes médicos", comenzó diciendo.

Luego agregó: "El lunes se descompuso, con un tema estomacal, y estuvo tres días sin ensayar. Mañana podría volver", aseguró el cronista

Sentado en la misma mesa, Guido Záffora se comunicó con la famosa y esta negó estar embarazada: "Fue un solo ensayo que no hicimos, pero la producción está avisada. Retomamos el lunes. Me hice un análisis, me pidieron en la clínica, pero tranqui, no pasa de gastroenteritis".

A través de Twitter, la nacida en Sana Fe ya había hecho mención a su indisposición al decir: "Holis, como sabrán ando súper enferma. Hoy estoy un poquito mejor así que tipo tardecita hacemos vivo, porque después me cagan a pedo que no subo ni historias. Y de paso me hacen compañía".