Esteban Trebucq y Coki Ramírez... ¿la nueva y mediática pareja?

Luego de volver al programa de Marcelo Tinelli y comenzar nuevamente el juego de conquista sin buenos resultados, Coki Ramírez al parecer conquistó a un reconocido periodista y estaría comenzando una relación.

Se trata de Esteban Trebucq quien fue visto junto a la mediática en varias ocasiones y en situaciones que hablan de más que una amistad.

Los mediáticos se conocieron en el Bailando 2023 (América TV), y, al parecer "pegaron buena onda" y ya se los vio juntos.4

El presunto romance fue comentado en Intrusos por Karina Iavícoli donde compartió un video del periodista y la cantante cordobesa abrazados.

Consultados por esta nueva relación, Trebucq expresó: "Preguntale a ella. Te doy un título: ella arrugó, ella lo sabe. Estaba llena la pileta de agua, agua prístina y transparente. Verano, calor, dos fernet encima. Cuando me iba a tirar a la pileta, me dijo 'no pelado, vení mañana', bueno seguí camino. No me tiré al agua", respondió con humor Esteban y sumó: "Las puertas del amor nunca se cierran".

Por su parte Coki comenzó: "Está todo bien con el pelado, me lo cruzo cada vez que voy a grabar el debate en América, pero nada que ver conmigo. Es un divino, pero nada que ver conmigo. Soy muy de decir 'hola bombón', beso y jodo. Pero yo no estoy con nadie", manifestó Coki y cerró diciendo: "A mí no me fue a ver al Bailando y cuando fue estaba con una mina".