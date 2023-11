Gerard Piqué sin filtro contó detalles de la ruptura con Shakira

A un año y medio de la separación entre Shakira y Gerard Piqué con canciones de por medio, streaming y descargos por parte de ambos integrantes de la pareja, ahora el ex futbolista decidió aclarar algunos puntos sobre la separación.

Acusado de infiel por su nueva relación con Clara Chía, el español en diálogo con el periodista Jordi Basté el programa radial español El Mon (RAC1), se refirió a la exposición que tuvo que vivir en el último tiempo a raíz de los acontecimientos en su vida privada.

“Si le hubiera dado importancia a lo que dicen de mí ahora estaría encerrado en un piso o me habría tirado de un sexto. La única manera de salir vivo de todo esto es no darle importancia”, comenzó diciendo el jugador y agregó: “La gente no sabe cómo soy. Es parte del circo”.

“Yo no puedo salir cada día a desmentir cosas que no son reales. No quiero hablar del tema ni hablaré, pero de todo lo vivido, la gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado. ¡Tampoco lo quiero porque es privado!”, finalizó disparó Piqué.