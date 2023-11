“Me desoxidé”: la llamativa confesión sexual de Cinthia Fernández

Sin tregua, Cinthia Fernández sigue en conflicto con Matías Defederico, su ex pareja y padre de sus tres hijas. Hace algunos días, un problema con la cuota alimentaria generó otro cortocircuito entre los ex.

Invitada en "LAM", la polémica influencer no dudó en hablar de su vida privada cuando Ángel De Brito intentó convencerla para que contara con quién estuvo saliendo. “¿A quién te estás comiendo en Uruguay?”, le preguntó.

Sin dudarlos Fernández respondió: “A nadie. Como fui dos veces seguidas ya empezaron a decir eso” para luego aclarar: “Fui a un casamiento”, sentenció.

“Fuiste dos veces a Uruguay, ¿la otra vez a qué fuiste?”, preguntó Maite Peñoñori. “Fui a la casa de mi amiga. Lo pueden chequear, estoy en el ingreso del hotel”, se pisó Cinthia. Entonces, Maite le retrucó, curiosa: “¿Cómo? ¿Casa u hotel?”. “Estás muy nerviosa”, observó Yanina Latorre segundos más tarde.

Cinthia aclaró: “Es un barrio cerrado. Siempre voy a vacacionar ahí...Si no, hubiese salido hasta en la tapa de los diarios”, se defendió a continuación.

No convencido con las respuestas de la invitada, de Brito volvió a la carga “¿Nada, nada, estás comiendo? No me digas que desde Baclini...”.

Finalmente Cinthia reconoció haber mantenido relaciones íntimas con alguien al decir: “No, me desoxidé. Saqué la telaraña... fue en Uruguay pero no tengo nada. Estoy sola”, cerró la bailarina.