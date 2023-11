Furioso: Luciano Castro está en crisis con Flor Vigna por el video íntimo

Hace pocos días, las redes sociales se sorprendieron por la viralización de una filmación íntima entre Luciano Castro y Flor Vigna.

El actor aparecía con las manos bajo la pollera de la cantante en un momento cómplice entre los amantes.

Esta filmación y las repercusiones que generó molestaron a Sabrina Rojas, quien realizó un contundente y enfático reclamo público a la artista por sus hijos menores.

Una escena entre Flor Vigna y Luciano Castro que causó mucho revuelo... ¿opiniones? pic.twitter.com/U5T8Tu9sjI — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) November 10, 2023

Ahora, se supo que es Castro quien está indignado con el atrevimiento de su novia por publicar el video que luego borró de las plataformas.

“Está bueno que a veces piense, Flor que es quien sube la foto, por eso apunto a Flor, que hay dos niños, que hay una nena de 10 años, y que no está bueno que vea a su papá meterle las manos a la novia”, manifestó Sabrina tras lo ocurrido en "LAM" (América).

Que le pasa a Luciano Castro que no puede pensar EL en sus hijos. No le sube oxígeno a la poronga? https://t.co/Cs5nsDr600 — .Milagros. (@_minombre__) November 11, 2023

Por su parte, el periodista Carlos Monti también realizó su aporte al decir cómo se siente Castro con lo ocurrido: “Está muy enojado...Yo no hablo de crisis ni una separación. Él vive en su departamento, ella cada tanto va pero a él está historia lo fastidió porque él construyó su imagen a base de mucho esfuerzo. Esto va a tener repercusiones muy fuertes. No les extrañe nada”, dijo el cronista en “Entrometidos a la tarde” (Net Tv) para luego remarcar: “Él no entiende cómo cometió ese error”.

Por su parte, Vigna reconoció que cometió un error al publicar la parte en donde su novio saca las manos de su pollera, pero por los nervios se equivocó.