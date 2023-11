Marcelo Tinelli y Milett Figueroa blanquearon relación amorosa

Ya no se ocultan más, ni disimulan su amor, porque este lunes en el Bailando 2023, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirmaron su romance.

Los flamantes novios aseguraron que se están conociendo y no dudaron en besarse frente a todos los presentes en el estudio y con la audiencia de testigos.

“La verdad es que, fuera de todas las bromas que puedan hacer al respecto, yo ahorita estoy conociendo a alguien increíble que tiene un corazón espectacular. Me encanta la relación que tiene con sus hijos”, explicó Milett, mientras Marcelo la miraba con dulzura.

Siempre atenta a todo lo que sucede en la pista, la producción proyectó en la gran pantalla, algunas historias de la cuenta de Instagram de Tinelli donde aseguraba que “se estaba conociendo” con la bailarina y que pasaron todo el fin de semana juntos.

“Vieron que ahora la gente joven no se pone de novia, primero son ‘exclusivos’. No voy a conocer a nadie más, no voy a contestar más mensajes, no voy a hablar por Instagram con nadie más... ¿Ya están en esa etapa?”, preguntó Pampita emocionada con lo que se estaba viviendo en el momento.

Finalmente y tras bambalinas, los novios se besaron y fueron captados por las cámaras de LAM captaron el momento y lo publicaron rápidamente en sus redes sociales.