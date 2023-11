Preocupación por la salud de Silvia Süller

En las últimas horas, Silvia Süller volvió a ser noticia cuando se conoció un accidente doméstico que tuvo la mediática.

Por le hecho, Silvia vio afectada varias partes de su cuerpo debido a una caída dentro de su propia casa.

Federico Flowers fue quien detalló en la Rock and Pop la situación que experimentó la ex mujer de Silvio Soldán. "En los últimos días tuvo un accidente doméstico. Accidente que le afectó el hombro y la espalda y un brazo también", dijo y agregó: "Está recuperándose favorablemente, pero no la pasó nada bien", aseguró el periodista.

Silvia Süller sufrió un terrible accidente doméstico: su estado de salud pic.twitter.com/UVIZtM4GSK — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) November 13, 2023

La rubia, que mantuvo una charla con el periodista dijo que se trató de un accidente y no de violencia de género como se comenzó a decir: "No quiso ahondar en qué es lo que le pasó, fue un accidente en el que se cayó, se dio contra el piso".

En estas horas, Silvia está realizando su rehabilitación física para poder volver a trabajar en las redes sociales en donde tiene a miles de seguidores que la llenan de mensajes llenos de elogios y generan ingresos económicos para la influencer.