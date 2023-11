Marcelo Tinelli confesó cuándo lo flechó Milett

Marcelo Tinelli blanqueó la relación que recientemente comenzó con la peruana Milett Figueroa y, como no podía ser de otra manera, fue el tema en una entrevista del mediático con Mariana Fabbiani.

Consultado por el momento del amor, el mediático afirmó: "No sé por qué ahora. Esas cosas... yo digo siempre que aprendí en este tiempo a estar soltero, a estar solo. No es que no haya visto a alguna chica, o me haya encontrado con mujeres o amigos o familia", respondió Marcelo.

"Cuando vos matcheas con alguien, es diferente a con otras personas y sin desmerecer a alguien, me pasó algo desde el primer día que la vi. La tenía por redes, y como el programa estaba siendo vendido a Perú, Uruguay y Paraguay, íbamos a traer participantes de otros países. Nos ofrecieron a Milett y empecé a buscarla a ver quién era. La buscamos en casa con El Tirri", narró Tinelli.

"La vi un día en la firma del contrato. Me dijeron está Milet con la mamá. Fue todo más formal. La saludé, me pareció una mina divina. El día de la foto sí me pasó algo especial, reconozco que hubo una mirada cuando entró que se rió cuando yo estaba haciendo un móvil con Ángel y ahí me quedé como diciendo 'qué linda sonrisa tiene ella'".

"Estábamos haciendo un móvil con LAM y la veo pasar. Se sienta con la mamá frente a mí y yo estaba todo el tiempo mirándola y en un momento veo que ella mira y se ríe... algo pasó... ella tenía el pelo recogido, un vestido, estaba una bomba", relató describiendo a la diosa peruana.

Mariana, le preguntó entonces "¿quién conquistó a quién?". "Se fue dando mutuamente. El primer paso lo di yo, tengo un amigo que es Papelito de Perú, que la trajo. Le escribí y le dije 'amigo, escuchame, quiero mandarle un whatsapp a Milett que la vi y me pareció divina' y ahí me pasó el Whatsapp y le escribí yo", cerró el conductor.