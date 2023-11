La China Suárez opina sobre las relaciones abiertas

Si hay alguien que no anda con vueltas a la hora del amor, es la China Suárez que es muy intensa a la hora de comenzar una relación.

Con algunas rupturas polémicas y aparentemente soltera, la ex de Benjamín Vicuña no dudó en expresarse a favor de las relaciones abiertas en un ida y vuelta con sus seguidores en las redes sociales.

Sin dudarlo, un usuario tomo la iniciativa y consultó: “¿Avalas las relaciones abiertas?". Divertida Eugenia respondió: "Jajaja no soy quién para avalar absolutamente nada". Sin embargo, en la misma historia, la actriz abordó el tema con seriedad y expresó: "Respeto todo. Creo que yo no podría... Cuando me enamoro pierdo la cabeza por esa persona y no existe nadie más".

Con estas respuesta, la China dejó en claro su intención no es la de incursionar en las relaciones poliamorosas, prefiriendo la monogamia.