Una ex hermanita denunció acoso cibernético

Se trata de Camila Lattanzio volvió a preocupar a sus seguidores este jueves, fue a través de su cuenta de Instagram, el denunciado es un cantante. La exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe), reveló el nombre de la persona que la acosa de manera cibernética. Además denunció su canal de YouTube, donde el cantante compone y sube sus canciones.

Tras la angustiante situación, Camila pidió que la ayudaran y escribió: "Chicos, este chabón es el que me está acosando por las redes hace rato. Está en todos lados así y nada... hace bastante me está molestando cibernéticamente".

Se sabe que no es la primera vez que la exhermanita escracha a una persona. Porque hace unos meses atrás, también acusó a su expareja, Matthew Coconi, de tenerla encerrada en una casa.

En aquel momento, recurrió otra vez a sus redes sociales y expresó: "Hola, chicos, por favor estoy encerrada en la casa de mi ex. El fue el que me robó, está viniendo la policía, pero no me deja salir".

Y Lattanzio agregó: "Este es el perfil. Me está amenazando con que me va a hackear las cuentas, por favor la gente que ya conoce a este tipo, denuncien". Aunque la historia fue eliminada a los pocos segundos, desde la cuenta de LAM (América TV) hicieron captura y la compartieron.