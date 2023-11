"Ya me salvé tres veces": el incidente callejero de Ale Maglietti

Para preocupación de sus seguidores, Alejandra Maglietti usó su cuenta de X, para realizar una grave denuncia por varios episodios que vivió en la vía pública.

En el programa en donde está como panelista, "Bendita", la rubia expresó: "Ya me salvé 3 veces de conductores violentos gracias a que los grabo con el celular. Todo por no dejarme salir de un garage, esa fue la maniobra que desata la posibilidad de bajarse del auto a golpear a alguien. Voy a comenzar a subir esos videos...", dijo sin temor.

Luego de ese tuit, donde advirtió que escracharía a los conductores, Maglietti dio más detalles sobre la horrible situación que atravesó en la vía pública en diálogo con Teleshow.

"Lo que pasa es que yo vivo sobre una avenida y cuando salgo de mi casa por el garage, es como que trato de salir y con tal de no dejarme pasar, la gente se pone re loca. Ya van varias veces que me pasa esto", aseguró la periodista.

Luego agregó: "Hoy me pasó que cuando doblé, el señor no me quería dejar pasar, obviamente pasó él, me puteó y en un momento empezó a disminuir la marcha y a poner baliza para frenar".

"Yo ahí saqué el teléfono para grabarlo y cuando vio que lo filmé siguió. Siento que si no los grabo no estoy protegida de que no se bajen y quieran hacerme algo en el auto o me lo crucen en el medio de la calle", aseguró la comunicadora.

Ya me salvé 3 veces de conductores violentos gracias a que los grabo con el celular…todo por no dejarme salir de un garage, esa fue la maniobra que desata la posibilidad de bajarse del auto a golpear a alguien. Voy a comenzar a subir esos videos… — Alejandra Maglietti (@alemaglietti) November 15, 2023

"La verdad es que tengo miedo, por eso empecé a usar la estrategia de sacar el teléfono y que sepan que los estoy grabando para que no hagan nada".

"Dos veces en Palermo me cruzaron el auto. Una vez, un conductor se bajó muy enojado y empezó a increparme y yo con un terror terrible porque me empezó a golpear el vidrio", contó Alejandra.