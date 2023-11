Alarmante: la hermana de Charly García habló sobre la salud del músico

Hace poco en Nueva York se inauguró una esquina con el nombre de Charly García, y aunque los homenajes no dejen de sucederse, la salud del artista nuevamente preocupó a sus seguidores.

Durante los últimos meses, aparecieron varios rumores de problemas y complicaciones de salud del intérprete de "Chipi Chipi", donde algunos amigos del compositor como el caso de Fabiana Cantilo, realizaron llamativas declaraciones sobre el tema.

Palabra oficial

Frente a esta escalada de comentarios y preocupación, la hermana de Charly, Josi decidió salir a hablar y contar la verdad de lo que sucede con el cantante.

Entrevistada por Clarín, la mujer decidió romper el silencio y expresó: "Charly no tiene 30 años, no hizo la vida de un deportista y ahora no puede hacer lo que se le cante. Sin embargo la semana pasada volvió al estudio de grabación. Quiso volver y volvió", aseguró la familiar de García.

Con respecto a las posibilidades de que su hermano regrese a los escenarios: "Ojalá pueda salir a tocar rapidísimo. Pero no es un niño y estamos todos laburando para lo mismo, desde los médicos, la psiquiatra y nosotros. Estamos todos ahí, tratando de sumar, con Mecha a la cabeza".

"Estaría bueno que todos los que arman la bola y dicen que aman a Charly, lo amen de verdad y lo vayan a ver. Nito fue a verlo, por ejemplo. No avisó a nadie, fue y lo vio", expresó, refiriéndose a los preocupantes rumores recientes.