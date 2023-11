El sensual y transparente vestido con el que la China Suárez incendió las redes

Este jueves en los Premios Latin Grammys, los cantantes se llevaron los aplausos y las miradas de los presentes, pero también la actriz argentina Eugenia La China Suárez hizo de las suyas.

Bella y segura como siempre, la mediática asistió a la gala en Sevilla (España) con un vestido negro y transparente que llamó la atención de todos en su paso por la alfombra roja.

Un atuendo muy particular

El vestido de tul negro transparente con corte sirena, presentó un escote pronunciado con frunces a la altura del pecho. En la parte de los pies el vestido se llenó de plumas negras, inspirado a la perfección por el estilo de los años ‘70.

El look lo complementó con un peinado recogido en un rodete con mechones sueltos al costado del rostro, joyería en forma de diamantes en aros colgantes, una pulsera, anillos y collar, además de un no makeup natural realizado por la protagonista. Incluso, se tiñó de morocho el cabello para la ocasión, informó el medio El Litoral.

¿Qué hacía la China en los Grammys?

Su presencia en los premios tiene que ver con que es representante de Mojo Latam, la productora que la vincula con plataformas de difusión de música como Spotify, YouTube o Amazon Music.

No hace mucho tiempo atrás, la China lanzó sencillos tales como “El amor que tú me das”, con Rodrigo Tapari, “Hipnotizados”, junto a su exnovio Rusherking, “Ya no quiero verte”, con El Polaco, y “Pasatiempo”, junto a Ecko, otro artista invitado a los Latin Grammys.

La China formó parte de la premiación junto a otros artistas nacionales nominados como Nathy Peluso, quien fue premiada por su videoclip “Está buenísimo” con el premio Mejor Video Corto.